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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 15:35

مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يصوت بالموافقة على حكومة وحدة وطنية.

وقال صالح، إن 132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، فيما امتنع عضوين وتغيب 36 آخرين عن الجلسة.

وحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال إعلانه نتيجة تصويت الأعضاء، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على الالتزام بخارطة الطريقة وإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.

وأرجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، تأخر تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته إلى ما وصفه بضغوط دولية. وقال الدبيبة، خلال مداولاته مع النواب في جلسة للبرلمان بسرت، تناقش منح الثقة لحكومته، "ما جعل وزارة الدفاع والخارجية شاغرتين هو عدم التوافق الداخلي على شخصية معينة، وهناك ضغوطات دولية حيالها، أقولها بكل صراحة".

واقترح عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، حسبما قال مكتبه، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، وبحسب القائمة سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع، وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

واختير عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.
مصدر : وكالات
رقم : 920723
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