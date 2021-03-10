بقيادة المتطرف ‘‘غليك‘‘.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت مصادر مقدسية بأن 66 مستوطنا بينهم المتطرف "يهودا غليك" اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بالإضافة إلى 4 عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا المصليات.



وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام المجموعات الاستيطانية للأقصى، وشهدت البوابات تواجدًا مكثفًا لجنود الاحتلال.



وشهد الأسبوع الماضي اقتحام 437 مستوطناً إلى جانب العشرات من جنود الاحتلال للمسجد الأقصى.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من منزله في حي الصوانة.



من جهة أخرى، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.



وأفاد رئيس مجلس بلدي سبسطية محمد عازم، أنه وسط الإغلاق الذي أعلنته الحكومة لمنع انتشار وباء كورونا، والالتزام بإغلاق المرافق وخاصة السياحية في بلدة سبسطية، تمارس حكومة الاحتلال الاستهتار، وتدخل عشرات المستوطنين للمواقع الأثرية في البلدة، وهو ما يشكل خطورة على سكانها.