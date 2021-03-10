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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 17:19

تصريح سعودي جديد حول الازمة السورية

تصريح سعودي جديد حول الازمة السورية
وأوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، أن "حل الأزمة في سوريا يتطلب توافقا بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة".

وقال أن "السعودية حريصة من بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم، وكذلك حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الأصدقاء الروس"، بحسب قوله.

من جانب اخر أضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في المؤتمر الصحفي مع لافروف أن الرياض ستواصل التعاون مع موسكو ضمن إطار عمل أوبك+ لضمان أن تكون أسعار النفط عادلة للمنتجين والمستهلكين.

وارتفعت أسعار النفط لفترة وجيزة في أعقاب "هجوم يمني ردعي" بطائرات مسيرة وصواريخ على المملكة من بينها ساحة لتخزين النفط في رأس تنورة، حيث توجد مصفاة وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط في العالم.

وتقود السعودية عدوانا على اليمن في مارس آذار 2015 أدى الى تدمير اليمن، الذي يشهد أكبر كارثة إنسانية يشهدها العصر الحديث بسبب الحصار الذي يفرضه العدوان عليه.
مصدر : وكالات
رقم : 920739
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