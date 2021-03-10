مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام

وقال حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محسن قمي خلال اجتماعه مع مسؤولي المؤسسات الثقافية في إيران في إشارة إلى الاجتماع التاريخي الذي عُقد السبت الماضي بين المرجع السيد السيستاني والبابا، "مواقف آية الله السيستاني كانت حكيمة، ومواقفه وتركيزه على القضايا الدولية المهمة في اللقاء كان مبعثا للفخر والإعتزاز".



وأوضح قمي إن "تأكيد المرجع الديني السيد السيستاني على أن القدس محتلة، أجهضت كل مؤامرات التطبيع مع الكيان الغاصب".



وأضاف "إن تعبير آية الله السيد السيستاني عن عدم رضاه عن حالة الفقر والحرمان والتمييز والعقوبات، والتشديد على أن الزعماء الدينيين يجب أن يتصرفوا بمسؤولية، يمكن أن يكون مثالاً واضحًا على التعليم القرآني لكلمة "كلمة سواء" بين أتباع الديانات الإبراهيمية وقادتها، يجب أن ننتظر النتائج.



وتابع قمي "كما صرّح قائد الثورة الاسلامية خلال السنوات الماضية فإن نجم آية الله السيد السيستاني يلمع في النجف الأشرف، وإن الذاكرة التاريخية للتشيّع وبالخصوص في حوزة النجف الأشرف شاهدة على ظهور قادة اذكياء وذوي بصيرة عالية وما زالت ، والذي سطع نجمهم في مختلف مراحل التاريخ".



وفي إشارة إلى امتنان الزعيم الكاثوليكي للعالم لاستراتيجية آية الله السيستاني في حماية أرواح الناس والمسيحيين، أعرب عن أمله في إزالة العوائق التي تعترض التعاون بين الإسلام والمسيحية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والتشيع في الدول الغربية، من قبل أتباع الإسلام والمسيحية الحقيقيين، وتحسين أوضاع المحرومين في العالم وتغيير الظروف القمعية التي تحكمه.