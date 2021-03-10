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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 20:24

الخارجية السورية: سياسية الاتحاد الأوروبي وسياسة 'داعش' وجهان لعملة واحدة

الخارجية السورية: سياسية الاتحاد الأوروبي وسياسة
وقالت الخارجية السورية ان ما قدمه الاتحاد الأوروبي لسورية لم يكن في يوم من الأيام منحاً أو عطاءات بل كان قروضاً تسدد دورياً من أموال الشعب السوري.

واضافت: سوريا تشدد على أنه رغم خطورة ما تقوم به مؤسسة الاتحاد الأوروبي فإنها تؤكد على التمييز بين ما تقوم به هذه المؤسسة وبين بعض الدول المنضوية تحتها فهناك دول أوروبية عديدة اتخذت مواقف موضوعية تجاه ما يجري في سوريا.

وتابعت الخارجية السورية: جميع المنشآت التي تعاقدت سورية مع الاتحاد الأوروبي قبل الحرب في مجال الكهرباء والصحة توقفت بسبب حصار الاتحاد وعقوباته على سوريا وأثرت سلباً على المواطن السوري وأدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات.

واردفت: لقد رحلت مؤسسة الاتحاد الأوروبي عن سوريا كما رحل الاستعمار ولن تعود تحت أي مسمى، لا عملية سياسية ترضيهم ولا انتخابات تحقق أحلامهم، وإذا كان هناك من شروط توضع فإن سوريا من تضعها وهو شرط وحيد ملزم لأي جهة كانت وهو العودة إلى سوريا من بوابة السيادة والمصالح السورية حصراً.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية انه بالنسبة لسوريا فإن سياسية الاتحاد الأوروبي وسياسة "داعش" وجهان لعملة واحدة وهي العملة الأمريكية.
مصدر : وكالات
رقم : 920765
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