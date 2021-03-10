فلسطين ترفض انضمام الإمارات لمنتدى غاز المتوسط

وجاء هذا التصويت خلال مؤتمر القاهرة لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد جلسته أمس بمشاركة إسرائيلية.



وبحضور وزراء الطاقة القبرصي، والمصري، واليوناني والكيان الإسرائيلي، والإيطالي، والأردني، والفلسطيني، أعلن الأعضاء المؤسسون لمنتدى غاز المتوسط، عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، في الأول من مارس الجاري، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقدوه، أمس الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا للقناة الإسرائيلية.



من جانبها، وفي إطار الحديث عن اجتماع المنتدى، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إن الوزراء ناقشوا الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى، ووافقوا ورحبوا بانضمام فرنسا بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة بصفة مراقب، غير أنهم رفضوا انضمام الامارات بصفة مراقب، بالإضافة إلى موافقتهم على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة، في الربع الأخير من عام 2021.