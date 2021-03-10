روحاني لـ جونسون : لايمكن انكار نفوذ إيران الاقليمي

واضاف روحاني: في كل الأزمات كانت ايران جزءا من الحل .



وتابع: واشنطن لم تتفاوض بشأن انسحابها من الاتفاق النووي وبالتالي فإن عودتها إليه لا تحتاج لمفاوضات . وقال روحاني: الأمريكيون ابدوا رغبتهم بالعودة الى الاتفاق لكنهم لم يتخذوا أي خطوة عملية حتى الان .. على اميركا ان تحذر من الوقوع في فخ مؤامرات بعض الاطراف في المنطقة.



واضاف الرئيس الإيراني حسن روحاني ، مساء اليوم (الأربعاء) في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ان التعاون الدولي تضرر نتيجة لسياسات ترامب ، وللأسف أيضا ان الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يكن ادائها خلال هذه الفترة لائقا وغير منحاز ، وقد حان الوقت الآن لإصلاح هذا القصور عبر دعم بعضنا البعض .



ووصف الرئيس روحاني سياسة إيران المحددة في الاتفاق النووي تقوم على العمل مقابل العمل ، وقال: إن عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي أدى فقط إلى فقدان الناس الثقة بأوروبا وتضييق المناخ الدبلوماسي اكثر .



وشدد روحاني على ان الادارة الأميركية تدعي أنها تتطلع الى العودة الى الاتفاق النووي وتنفيذه ، لكنها حتى الآن لم تتخذ أي إجراء عملي في هذا المجال ، هذا في الوقت الذي لم تخرج اميركا من الاتفاق النووي بالمفاوضات حتى يستلزم عودتها التفاوض .



ووصف الرئيس روحاني خطة المملكة المتحدة ودولتين أوروبيتين أخريين في سحب القرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه قرار صائب ، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الاوضاع وتعقيد الموقف.



وقال "لا يمكن ولا ينبغي أن تكون إيران الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن الحفاظ على الاتفاقية مضيفا ان كل الإجراءات التي اتخذتها إيران حتى الآن كانت في إطار الاتفاق النووي ومن اجل إعادة التوازن إليه والحفاظ عليه ."