الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 20:29

روحاني لـ جونسون : لايمكن انكار نفوذ إيران الاقليمي

روحاني لـ جونسون : لايمكن انكار نفوذ إيران الاقليمي
واضاف روحاني: في كل الأزمات كانت ايران جزءا من الحل .

وتابع: واشنطن لم تتفاوض بشأن انسحابها من الاتفاق النووي وبالتالي فإن عودتها إليه لا تحتاج لمفاوضات . وقال روحاني: الأمريكيون ابدوا رغبتهم بالعودة الى الاتفاق لكنهم لم يتخذوا أي خطوة عملية حتى الان .. على اميركا ان تحذر من الوقوع في فخ مؤامرات بعض الاطراف في المنطقة.

واضاف الرئيس الإيراني حسن روحاني ، مساء اليوم (الأربعاء) في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ان التعاون الدولي تضرر نتيجة لسياسات ترامب ، وللأسف أيضا ان الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يكن ادائها خلال هذه الفترة لائقا وغير منحاز ، وقد حان الوقت الآن لإصلاح هذا القصور عبر دعم بعضنا البعض .

ووصف الرئيس روحاني سياسة إيران المحددة في الاتفاق النووي تقوم على العمل مقابل العمل ، وقال: إن عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي أدى فقط إلى فقدان الناس الثقة بأوروبا وتضييق المناخ الدبلوماسي اكثر .

وشدد روحاني على ان الادارة الأميركية تدعي أنها تتطلع الى العودة الى الاتفاق النووي وتنفيذه ، لكنها حتى الآن لم تتخذ أي إجراء عملي في هذا المجال ، هذا في الوقت الذي لم تخرج اميركا من الاتفاق النووي بالمفاوضات حتى يستلزم عودتها التفاوض .

ووصف الرئيس روحاني خطة المملكة المتحدة ودولتين أوروبيتين أخريين في سحب القرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه قرار صائب ، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الاوضاع وتعقيد الموقف.

وقال "لا يمكن ولا ينبغي أن تكون إيران الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن الحفاظ على الاتفاقية مضيفا ان كل الإجراءات التي اتخذتها إيران حتى الآن كانت في إطار الاتفاق النووي ومن اجل إعادة التوازن إليه والحفاظ عليه ."
رقم : 920769
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
10 آذار 2021
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
10 آذار 2021
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
10 آذار 2021
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
10 آذار 2021
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
10 آذار 2021
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
10 آذار 2021
روحاني: على واشنطن المبادرة للعودة للصفقة النووية
روحاني: على واشنطن المبادرة للعودة للصفقة النووية
10 آذار 2021
السفارة الايرانية ترفض جميع الاتهامات حول تفجير سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي
السفارة الايرانية ترفض جميع الاتهامات حول تفجير سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي
10 آذار 2021
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
9 آذار 2021
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
9 آذار 2021
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
9 آذار 2021
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
9 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية