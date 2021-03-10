يحيى السنوار يفوز برئاسة حماس للمرة الثانية

وجرت الانتخابات الداخلية لحركة حماس جرت في قطاع غزة "بمشاركة عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات من لهم حق الاقتراع والترشح".



وجرت العملية الانتخابية في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة، أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة".



وأشارت الحركة إلى أنه سيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.



وفاز السنوار عبر تنافسه مع خمسةٍ من قياداتِ حماس التي رُشّحت لقيادة الحركة في القطاع وهم عوض الله وفتحي حماد ومحمود الزهار وزياد الظاظا.