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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 20:37

'النجباء' تحذر من يحاول في العراق التطبيع مع الكيان الاسرائيلي

ورد الشمري بشدة على التصريحات التي تصدر لجس النبض واظهار أن تطبيع العلاقات بين العراق والكيان الصهيوني الغاصب بأنه امر عادي، مخاطبا في تغريدة له على تويتر، المطبعين قائلا: العراق ليس ضيعة لأبي أحدكم ليصادر تاريخه ومقادساته وثوابته العقائدية والاجتماعية.

وأشار في تغريدته إلى فتوى الشهيد "السيد محمد باقر الصدر"، التي تؤكد على أن "قبول الصلح مع إسرائيل خروج عن الدين"، محذرا الأشخاص والأحزاب التي تسعى لتطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب للقدس، قائلا: هذا الحكم واضح جلي، فلا تلقي بنفسك في مهلكة لست أهلا لها والعاقل من اعتبر واتعظ.
رقم : 920773
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