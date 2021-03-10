الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 20:39

تركيا تطالب كردستان العراق بتصحيح فوري لطابع بريدي

تركيا تطالب كردستان العراق بتصحيح فوري لطابع بريدي
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن بعض مسؤولي منطقة كردستان العراق استغلوا زيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى المنطقة؛ للكشف عن أحلامهم الأولية بشأن وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق، مشددا على أن سلطات حكومة كردستان العراق تتذكر جيدا خيبة الآمال فيما وصفها بـ"هذه الطموحات الخبيثة.

وطالبت الوزارة السلطات بتقديم التفسير اللازم والتصحيح الفوري للخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن.

وكانت حكومة كردستان العراق أصدرت العديد من الطوابع البريدية بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان إليها، ومن بينها طابع يظهر خريطة كردستان العراق متضمنا بعض الولايات التركية.

يشار إلى أن كردستان العراق أجرى استفتاء الانفصال عن بغداد في 25 سبتمبر/أيلول عام 2017، وأثار غضب الحكومة العراقية والدول الإقليمية. كما قوبل الاستفتاء بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة وعدة دول غربية خشية أن يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، ويخلق صراعا جديدا مع بغداد، وحينها طلبت واشنطن رسميا من رئيس المنطقة آنذاك مسعود البارزاني تأجيل الاستفتاء، وأكدت لاحقا أنها لا تعترف بنتائجه لافتقاره إلى الشرعية.
مصدر : وكالات
رقم : 920774
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
10 آذار 2021
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
10 آذار 2021
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
10 آذار 2021
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
10 آذار 2021
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
10 آذار 2021
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
10 آذار 2021
روحاني: على واشنطن المبادرة للعودة للصفقة النووية
روحاني: على واشنطن المبادرة للعودة للصفقة النووية
10 آذار 2021
السفارة الايرانية ترفض جميع الاتهامات حول تفجير سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي
السفارة الايرانية ترفض جميع الاتهامات حول تفجير سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي
10 آذار 2021
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
زوجة أقدم أسير فلسطيني: نطالب بالوقوف بوجه ظلم أمريكا وعنصرية الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
9 آذار 2021
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
الرئيس العراقي: لا تطبيع مع إسرائيل
9 آذار 2021
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
قائد الثورة: قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية
9 آذار 2021
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
تخفيض المساعدات البريطانية للیمن ..‘‘خيانة عظمى‘‘
9 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية