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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 20:42

هنية وعوض الله يباركان للسنوار فوزه برئاسة حماس في قطاع غزة

هنية وعوض الله يباركان للسنوار فوزه برئاسة حماس في قطاع غزة
وتحدث هنية عن 3 دلائل ناتجة عن متابعة انتخابات حماس من أبناء شعبنا وأمتنا بل وحتى من قبل دوائر صناعة القرار لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد هنية في بيان أن الانتخابات تعزز موقع ومكانة الحركة في الخارطة السياسية الفلسطينية كشريك في قيادة المشروع الوطني.

والدلالة الثانية أن انتخابات الحركة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات وفق لوائح ونظم داخلية وتحت إشراف لجان انتخابية ورقابة قضائية هي انتخابات حقيقية وليست صورية.

وبين أن الدلالة الثالثة هو التزام الحركة بدورية انتخاباتها الداخلية كل أربعة أعوام بما يؤكد الإيمان العميق بمبدأ تداول السلطة والاحتكام للصندوق.

وشدد على جدية الحركة في الانتخابات التشريعية القادمة والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، وأن قرار الحركة هو العمل مع الكل الوطني على إنجاحها والمضي بها حتى النهاية بشفافية ونزاهة ويقبل بنتائجها الجميع.

وقال هنية: "لكم أن تفخروا بحركتكم وميراثها وتقاليدها وانتخاباتها الداخلية كنموذج رائد بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية والعربية، وأنتم تتمسكون بهذه القيم رغم الاحتلال والحصار".

وأضاف: "رغم الضغط الأمني والاقتصادي، أتوجه بتحية تقدير وإجلال لقيادات وكوادر الحركة الذين دشنوا هذه المرحلة المتقدمة من انتخابات غزة".

وأشار إلى أن رسالة اليوم والأيام الماضية التي حملتها الانتخابات التي أجرتها الحركة وما زالت مستمرة، بأننا جميعًا رابحون بهذا المشهد الصلب المتماسك، والفوز هو للحركة التي تشرفنا بالانتماء لها، ففي حماس يتساوى في الرأي والاختيار القادة والجند، وفيها يتقدم القادة للتضحية قبل الجند.

وذكر هنية أن العرس الانتخابي للحركة بدأ في غزة وسبقه في السجون ويواكبه في الضفة والخارج، لهو تأكيد على مؤسسية الحركة رغم توزعها الجغرافي في الداخل والخارج، وتكامل الأجيال وتوريثهم فقه القيادة والمسؤولية.

هذا وقال نزار عوض الله: "أبارك للأخ أبو إبراهيم يحيى السنوار ثقة إخوانه باختياره لحمل راية الحركة للدورة القادمة وقد كان نِعم القائد في حمل الراية للدورة السابقة وتقدم بها لتحقيق أهدافها"، داعيًا له ولقيادة الحركة بالتوفيق.
مصدر : وكالات
رقم : 920775
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