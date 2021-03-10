محمد بن سلمان يجتمع مع لافروف في الرياض

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن محمد بن سلمان ولافروف استعرضا خلال الاجتماع "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات".



كما بحث الجانبان خلال الاجتماع "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك".



وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الكبار من كلا الطرفين، منهم وزيرا الطاقة والخارجية السعوديان، عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وفيصل بن فرحان بن عبدالله، ونائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.