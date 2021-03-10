عشرات العلماء بغزة يشاركون في مسيرة لنصرة المسجد الأقصى

وانطلقت المسيرة التي دعت لها رابطة علماء فلسطين من أمام مسجد العباس (غرب غزة)، بمشاركة ممثلين عن وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين، وحركة المجاهدين، وجمع كبير من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح، وتوجهت باتجاه ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني بالقطاع.



ورحب رئيس رابطة علماء فلسطين نسيم ياسين، في كلمة له خلال المسيرة بإعلانَ الهيئات والتجمعات ومراكز العلماء "أسبوع القدس العالمي"، في الأسبوع الأخير من شهر رجب من كل عام.



واعتبر ذلك "أمرًا يجدد الأمل من جديد، ويؤكد تمسك الأمة الإسلامية بالقضية الفلسطينية وعاصمتِها القدس، ومسجدِها الأقصى المبارك، ويعزز صمودَ المرابطين والمرابطات في باحاته الطاهرة، ويشد على أياديهم، وتؤكد مشاركتها في فعالياته وأنشطته المتعددة بقوة وعزيمة".

