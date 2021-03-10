صالحي: فتوى قائد الثورة بحرمة اسلحة الدمار الشامل هي كلمة ايران النهائية

وقال صالحي في تصريح ادلى به لقناة "PBS" الاميركية وتم بثه مساء الثلاثاء: ان اميركا هي التي تركت الاتفاق النووي والان هي الطرف الذي ينبغي عليه اتخاذ الخطوة الاولى.



وحول اجراءات بايدن منذ مجيئه الى سدة الحكم قال: اننا ننظر الى اجراءاتهم. ان بايدن وعد بصورة ما العودة الى الاتفاق النووي الا انه لم يف لغاية اليوم بوعده.



واضاف: نحن الان موجودون في الاتفاق النووي. اتفاق تم التفاوض بشانه فترة عامين. اميركا هي الطرف الذي تركت الاتفاق النووي وعليها العودة اليه، لنجلس من ثم حول اطار طاولة واحدة في اطار مجموعة "5+1" ونتحدث حول القضايا التي من المقرر البحث بشانها.



*الاتفاق النووي قضية فنية تم تسييسها



وحول الطريق المغلق بين ايران واميركا بشان الاتفاق النووي قال: ان الاتفاق النووي قضية فنية الا انه تم تسييسها لذا يبدو انه علينا استخدام الاداة السياسية لحلها.



وبشان القرار الاخير الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي قال: اننا لم نفرض قيودا على عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الا ان القسم الاخر للاتفاق النووي المتعلق بالبروتوكول الاضافي وضعناه جانبا.



واضاف صالحي: ان الكاميرات مازالت هناك وتسجل الانشطة الجارية الا انه لن يتم وضع المعلومات تحت تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترة 3 اشهر، فان عادت (الالتزامات) الى الاتفاق النووي فسيتم وضع المعلومات المسجلة تحت تصرفها.



واكد بانه في غير هذه الحالة سيتم امحاء ما سجلته الكاميرات خلال الاشهر الثلاثة واضاف: ان حل القضية امر سهل. عودوا الى الاتفاق النووي ولا تسمحوا بان يحدث هذا الامر.



وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان ايران تعتزم المضي بتخصيب اليورانيوم (بنسبة 20 بالمائة) ولكن في حال عودة الاطراف الاخرى الى التزاماتها في اطار الاتفاق النووي فان كل شيء سيعود الى حالته السابقة.



وفي الرد على سؤال حول ما ستفعله ايران باضافي اليورانيوم المخصب قال: يمكننا حل وتسوية القضية. يمكننا ان نحوله الى شيء يتم الاتفاق بشانه، مثل الوقود.



*فتوى قائد الثورة بحرمة اسلحة الدمار الشامل



وردا على سؤال حول فتوى قائد الثورة الاسلامية بحرمة اسلحة الدمار الشامل قال: ان الكلمة النهائية في هذا الشان صرح بها قائد الثورة الاسلامية، اذ اصدر فتوى يعد امرا غير قابل للنقاش. اننا نعمل وفقا لفتوى وامر سماحته.



وفي الرد على سؤال حول السبب في حرمة القنبلة النووية وليس الامر كذلك بشان الصواريخ بعيدة المدى قال: يمكنك استهداف الاماكن التي تريدها بصواريخ بعيدة المدى الا ان القنبلة النووية مثلما استخدمت ضد هيروشيما وناغازاكي تستهدف الناس الابرياء اذ قضت في عدة ثوان على 200 الف شخص.



*الكيان الصهيوني وراء اغتيال الشهيد فخري زادة



وفي جانب اخر من تصريحه اعتبر صالحي، الكيان الصهيوني بانه هو من قام بدعم من اميركا، باغتيال العالم الايراني البارز في المجالين النووي والدفاعي الشهيد محسن فخري زادة.



