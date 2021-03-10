قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 أطفال فلسطينيين جنوب الضفة

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوبي الضفة، راتب الجبور، إن الجيش الإسرائيلي “اعتقل 5 أطفال تبلغ أعمارهم بين 7- 14 عاما خلال جمعهم الخضراوات من أراضي ذويهم بتجمع الركيز البدوي في مسافر يطا جنوبي الخليل”.



وبين أن الاعتقال”جاء عقب مناوشات مع مستوطني هافات معون المقامة على أراضي الفلسطينيين واستدعائهم قوات الجيش التي حضرت إلى المكان واعتقلت الأطفال”.



وأشار الجبور إلى أنه “لا يسمح عادة للفلسطينيين بالتنقل والعمل بحرية في أراضيهم بتلك المنطقة بحجة أنها من المناطق المصنفة (ج)”.



ويسيطر الإحتلال أمنيا وإداريا على المناطق المصنفة “ج”، بحسب اتفاق أوسلو الموقع مع الجانب الفلسطيني عام 1995، والمقدرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتمنع أي تغيير فيها بما في ذلك البناء.