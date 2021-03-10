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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 22:59

نتنياهو في أحضان إبن زايد غداً.. ومحكمة لاهاي تفتح سجله الإجرامي

نتنياهو في أحضان إبن زايد غداً.. ومحكمة لاهاي تفتح سجله الإجرامي
هذه الزيارة، التي تم تأجيلها ثلاث مرّات في الأشهر الأخيرة، سوف لن تستغرق الا ساعات قليلة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، حيث سيلتقط نتنياهو بعض الصور مع ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، قد تنفع حزبه في انتخابات الكنيست، التي ستجري في 23 من هذه الشهر.

ويبدو ان الامارات والبحرين ومن ورائهما السعودية، وضعت كل بيضها في سلة نتنياهو، الذي فتح بالمقابل حسابا كبيرا على دعم هذه الدول له، لذلك لم يأت توقيت تعيين السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة، يوم الاثنين الماضي، سفيرا للامارات في الكيان الاسرائيلي، اعتباطا، بل جاء كدعم قوي لنتنياهو الذي يواجه منافسة انتخابية شرسة، وكذلك تلاحقة ملفات فساد متشعبة لدى القضاء.

اللافت ان استعجال الامارات في ارسال سفيرها الى الكين الاسرائيلي، ظهر واضحا، حيث جاء الى فلسطين المحتلة، من دون ان يتم اعداد مقر السفارة ولا حتى المسكن الذي سيقوم فيه السفير، لذلك سيبقى آل خاجة، ثلاثة أيام، ثم يعود إلى بلاده حتى انتهاء الترتيبات من إعداد مقر السفارة والمسكن الذي سيقيم فيه!!.

حقيقة دعم الامارات والبحرين والسعودية لنتنياهو ، كشف عنه موقع "إسرائيل نيوز 24" ، الذي نقل عن مصادر سعودية قولها ، إن الرياض تُتابع عن كثب الانتخابات الاسرائيلية وترى بنتنياهو "رأس الحربة في مواجهة إيران، وتخشى استبداله بزعيم المعارضة يائير لابيد"!!.".

ونقل الموقع الاسرائيلي، عن ما اسماه من مقرب من العائلة الحاكمة في السعودية، ان السعوديين يتابعون عن كثب الانتخابات في الكيان الاسرائيلي ويأملون ألّا يُستبدل الحكم الحالي. وان "السعوديين ليس فقط يفضلون نتنياهو، إنما يحبونه، هو مذهل، لديه الجاذبية المطلوبة، وهو يعرف جيدا ما يقوم به، نحن قلقون جدا من استبداله من قبل رئيس المعارضة والذي سيقوم بتغيير بعض الأمور".

للافت ايضا ان حب السعوديين والاماراتيين لنتنياهو، لا تشاركهم فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي قد تصدر احكاما باعتقال كبار المسؤولين في الكيان الاسرائيلي ومن بينهم السفح نتنياهو، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب التي ارتكبوها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلت عن مسؤلين صهاينة قولهم إن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الحرب الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان قوات الاحتلال آنذاك، علاوة على عدد من قادة قوات الاحتلال الاسرائيلي.
رقم : 920790
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