وفد من حزب الله اللبناني يزور موسكو

وكتب عبد الساتر في "تويتر" : "وفد من حزب الله الى موسكو برئاسة النائب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد يوم الاثنين المقبل".



وأضاف عبد الساتر إن الوفد سيجتمع بكبار المسؤولين الروس و سيناقش الوضع اللبناني والاقليمي.