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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 23:00
وفد من حزب الله اللبناني يزور موسكو
وكتب عبد الساتر في "تويتر" : "وفد من حزب الله الى موسكو برئاسة النائب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد يوم الاثنين المقبل".
وأضاف عبد الساتر إن الوفد سيجتمع بكبار المسؤولين الروس و سيناقش الوضع اللبناني والاقليمي.
مصدر :
وكالات
رقم :
920792
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