إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!

اسلام تايمز (مصر) - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة التوصل عبر مفاوضات سد النهضة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، مشددا على ضرورة ألا يكون التفاوض بشأن السد “بلا نهاية”.