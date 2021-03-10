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الأربعاء 10 آذار 2021 ساعة 23:03

إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!

إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!
مراقبون للشأن المصري اعتبروا تصريحات السيسي الجديدة بأنها تتناقض مع الواقع الذي تعيشه مصر والسياسة الخارجية التي تتطلب الدبلوماسية بشأن انهاء ملف سد النهضة مع اثيوبيا والسودان.

ومن هذا المنطلق اطلق المغردون المصريون
هاشتاغ #السيسي_مقاتل_من_اجل_النيل فمنهم من انتقد سياسة نظام السيسي منذ الإنقلاب العسكري الذي اطاح بحكومة الاخوان المسلمين والذي شهد فترة عاش فيها المصريون ظروفاً قاهرة نتيجة القمع والفقر والاضطهاد والبطالة بحسب تقارير منظمات دولية لحقوق الإنسان ومنهم من أصبح ضمن قائمة الأبواق المأجورة المقربة من النظام، لا تصف السيسي ونظامه الا بالمنقذ والرئيس الفذ لمصر.
وقال مغردون ان السيسي يلعب دور الحريص على ارض مصر ومقدراتها بينما لو اضطر لباع حق مصر في سد النهضة وخلق أزمة في مياه النيل وقمع من يخالفه القرار.
مغردون آخرون قالوا ان الرئيس السيسي الذي باع تيران وصنافير للسعودية بامكانه ان يبيع المياه، بل وأكثر من ثروات مصر، منتقدين في الوقت ذاته، الذين يدافعون عن سياسة السيسي الخارجية والداخلية.
إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!إنقسام في الشارع المصري بسبب السيسي..!
مصدر : وكالات
رقم : 920793
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