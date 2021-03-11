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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 09:25

ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي

ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
وأشار ظريف ،في اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي بكا هافيستو أمس الاربعاء، الى انتهاك اميركا للاتفاق النووي وفرض حظر جائر ولاشرعي ضد ايران والمواقف الاوروبية المنفعلة تجاهها، موضحا ان ايران اعتمدت سياسة ضبط النفس وأوفت بجميع التزاماتها في الاتفاق على مدى عام واحد بعد انسحاب اميركا من الاتفاق.

واضاف وزير الخارجية الايراني: إن الخطوات الايرانية اللاحقة كانت ضمن إطار الاتفاق وهدفها إعادة التوازن والحفاظ عليه.

وتابع ظريف: إن ايران ستتخلى عن إجراءاتها بتخفيض الالتزامات في حال رفعت اميركا الحظر الجائر واللاشرعي ونفذت جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
رقم : 920832
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