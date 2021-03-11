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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 10:23

السنوار: سنبذل جهدا كبيرا لتحقيق الأهداف الوطنية

السنوار: سنبذل جهدا كبيرا لتحقيق الأهداف الوطنية
وأكد السنوار ،في أول تصريح له عقب فوزه برئاسة الحركة في قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي، أن حركته تسعى لتحرير الأسرى، "ونأمل أن تكون عاجلة قريبة، ونعد حرائرنا في السجون أننا نحمل همكنّ، ونسعى لتحريركن، وسنكون على موعد قريب مع الحرية".

وتابع السنوار: "نقول لشعبنا الفلسطيني سنكون خدمًا لكم، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافكم الوطنية الكبرى بالتحرير والعودة، وتحقيق الوحدة والشراكة والدفاع عن حقوق شعبنا لينال حياة حرة كريمة".

ووجه السنوار رسالة لأهالي الضفة الغربية قائلًا: "نؤكد لأهلنا في الضفة سنقف بكل ما أوتينا من قوة لوقف تغول الاحتلال على أراضيكم في عمليات الاستيطان والتهويد والقهر".

وأضاف السنوار: "نؤكد لأهلنا في الشتات أننا وإياكم على موعد قريب في العودة والتحرير، ولأهلنا في غزة الذين كابدوا الحصار والفقر والبطالة وكل أنواع الظلم في السنوات القليلة القادمة، بأننا سنكون أقرب إلى آلامهم، ولن ننام الليل، ولن نغفو في النهار حتى نحقق لكم حياة كريمة حرة حتى نواصل معا مسيرة التحرير والعودة".

وفاز يحيى السنوار برئاسة المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة لدورة ثانية.

وكانت حماس بدأت انتخاباتها الداخلية في 18 فبراير لعام 2021، على أن تختتمها نهاية مارس الجاري.

يذكر أن السنوار ترأس قيادة الحركة في غزة عقب انتخابه عام 2017.
رقم : 920854
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