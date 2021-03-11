السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي

وأضاف السيد الخامنئي في كلمة له بمناسبة المبعث النبوي الشريف إن "الثورة الاسلامية العظيمة في ايران جسدت وجددت مضمون البعثة، وإن الامام الراحل السيد روح الله الخميني عمق بفكره الخط النبوي وثبته في المجتمع الانساني".



وأوضح "الثورة الإسلامية كانت تبعاً للبعثة الشريفة وانطلقت ضد الظلم والاستبداد ودافعت عن المستضعفين"، مشيراً إلى أن "ما واجهته الثورة الاسلامية هو على غرار ما واجهه النبي الأكرم من مؤامرات".



وتابع السيد الخامنئي إلى أن "الأعداء في مواجهتهم للثورة الإسلامية روجوا للكذب والتضليل وزعموا أنها تعادي للشعوب، وإن الجمهورية الإسلامية لا تعادي الجميع وهي تتعامل بشكل حسن مع من لا يعاديها".



ولفت إلى أن "القرآن الكريم ينهانا عن الصداقة مع الاعداء ويدعو إلى الإعداد للقوة في مواجهة الأعداء"، منوهاً إلى أنه "بالصبر والصمود مع الاعداد للقوة يندحر العدو، والصبر يعني الثبات والصمود على الطريق القويم، وعلى الناس ان يتواصوا بالحق وبالصبر مع بعضهم البعض".



كما انتقد قائد الثورة الإسلامية الازدواجية التي تتبعها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقال "يحاصرون منذ 6 سنوات الشعب اليمني ويمنعونهم من الدواء والغذاء والطاقة وكل شيء"، مضيفاً إن "أمريكا اعطت الضوء الأخضر لشن الحرب على اليمن".



وقال إن "الأمم المتحدة تتعاطي بإزدواجية في اليمن وهم يدينون الشعب بسبب دفاعهم عن أنفسهم وهذا نموذج من التزوير والكذب".



وأضاف "الولايات المتحدة هي التي أوجدت "داعش"، ثم بحجة محاربته أقامت قواعد عسكرية في سوريا والعراق وسمحت له ببيع النفط! والأميركيون ينظرون بحقد إلى وجودنا في سوريا ووجودنا كان بطلب من الحكومة في دمشق".



وطالب السيد علي الخامنئي الأمريكيين بضرورة مغادرة العراق وسوريا، مؤكداً أن "مغادرتهما مطلب شعبي في العراق وسوريا".