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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 11:23

ضغوط رئيس الموساد وراء زيارة نتنياهو للإمارات

ضغوط رئيس الموساد وراء زيارة نتنياهو للإمارات
وأشارت المصادر إلى أن بعض المسؤولين الإماراتيين فضلوا أن تتم زيارة نتنياهو بعد الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن الضغوط المكثفة التي مارسها كوهين على أبوظبي أسهمت في النهاية في الموافقة على تنظيمها.

وأوضحت المصادر أن الرقابة العسكرية ،وفي خطوة غير مسبوقة، سمحت بالكشف عن خبر تنظيم الزيارة قبل موعدها.

من ناحيته، كشف المعلق السياسي الصهيوني باراك رفيد، بعض الكواليس المتعلقة بالجهود التي أدت إلى تنظيم الزيارة في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر" وفي تقرير نشره الموقع.

وحسب رفيد، فقد أجرى نتنياهو قبل عشرة أيام اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وعرض عليه أن يقوم بزيارة إلى أبوظبي.

وأوضح المعلق الإسرائيلي أن الإماراتيين "ترددوا في الموافقة على تنظيم الزيارة، إذ نهم لم يرغبوا في الظهور وكأنهم يتدخلون في الانتخابات الإسرائيلية لمصلحة نتنياهو"، على حد تعبيره.

وأضاف أن نتنياهو طلب من رئيس الموساد التواصل مع أبوظبي والضغط عليها للموافقة على تنظيم الزيارة قبل الانتخابات، وهو ما تحقق بالفعل.

وأبرز رفيد دور الاعتبارات الانتخابية كمسوغ لتنظيم الزيارة بالإشارة إلى أن نتنياهو معني بإبراز "تفوقه" في المجال السياسي على خصومه السياسيين، وتحديداً من اليمين.

يُشار إلى أن صحيفة عبرية كشفت قبل شهرين أن نتنياهو قام في 2018 بزيارة سرية إلى الإمارات التقى خلالها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
مصدر : وكالات
رقم : 920865
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