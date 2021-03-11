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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 11:26

روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء

روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
جاء ذلك ،في كلمة الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في "مؤسسة الشهيد".

واضاف الرئيس الايراني: ان الشعب الايراني استطاع ان يسطّر ملحمة كبرى بصموده امام المؤامرات وسياسات العدو، لينقل رسالة الى احرار العالم جميعا، بان يجابهوا الظلم والعدوان حتى ينعم الله عليهم بالنصر والسداد ايضا.

وتابع روحاني: ان شعبنا خاض ظروفا عصيبة ولاسيما الحصار الاقتصادي الجائر، لكنه واصل المسار ولم يخضع، بل حقق انتصارات كبرى ولامعة في مختلف الساحات السياسية والقانونية.

واكد الرئيس روحاني ان تعاظم اقتدار البلاد اليوم مرهون بتضحيات هذا الشعب المقاوم والعظيم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوّه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بحلول ذكرى عيد المبعث النبوي الشريف (27 رجب 1442)؛ داعيا المسلمين في ارجاء البسيطة الى التأسي بالخلق النبوية السامية؛ ومبينا ان الامتثال الى هذه القيم النبيلة خير وسيلة لاستقطاب الناس ودعوتهم الى الدين الاسلامي الحنيف.
رقم : 920867
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