حماس تدعو للتوافق على رؤية لإدارة معركة الدفاع عن القدس

وفي بيان للحركة ،في ذكرى الإسراء والمعراج، أشارت إلى أنها لن تسمح للاحتلال بأن يفرض إرادته على المقدسيين، "فهم في طليعة أبناء شعبهم ومن حقهم أن يشاركوا في رسم المسار السياسي".



وأكدت التمسك بمسار رصّ الصف الوطني وتوحيد الجهد والكلمة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقدس والأقصى، مشددة على أهمية التوافق إلى رؤية وطنية وفعاليات لإدارة معركة الدفاع عن القدس.



ورفضت حركة حماس كل مشاريع التطبيع التي وقعت مع المحتل، مؤكدة أن أرض الإسراء والمعراج محل طهر وأصالة وترفض كل أولئك الذين دخلوا إليها من بوابة الاعتراف بسيادة المحتل عليها.



ووجهت التحية والإجلال والتقدير لأهلنا الصامدين المرابطين في القدس والمسجد الأقصى على ما يقدمون من صورة مشرفة في التفاني للدفاع عن أقصاهم وصد الهجمات المتتالية لتمرير مخططات التقسيم أو التهويد، والتحية موصولة لأبناء شعبنا كافة في كل أماكن تواجدهم على ارتباطهم وحملهم لأمانة القدس، وفق البيان.



ووجهت رسالة للأمتين العربية العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والقوى والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والمجتمع الدولي ذكرتهم بدورهم تجاه القدس، والوقوف عند مسؤولياتهم التاريخية والمصيرية تجاه ما يجري من جريمة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس والأراضي المصادرة لصالح الاستيطان السرطاني.



وطالبتهم بالتحرك الفوري والعاجل، مستثمرين الإعلان عن فعاليات أسبوع القدس لفضح الجريمة الصهيونية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بغية إحباط المخطط الصهيوني الحثيث لاستهداف المسجد الأقصى المبارك، وإكمال تهويد بيت المقدس.