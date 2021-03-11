إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم

وخرائط التقسيم التي يسمح بها الدستور ولو ضمناً، فالأقاليم هي بداية التقسيم، وكما أن هنالك إقليم للأكراد، سيكون للسنّة إقليم أيضاً، وسيذهب الشيعة إلى إقليمهم الخاص، وتصبح حكومة بغداد معلقة في الهواء.



”في العام 2014 صرح جو بايدن عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، أن واشنطن تدعم نظاماً فيدرالياً في العراق ،كوسيلة لتجاوز الإنقسامات. فهو يؤيد منذ فترة طويلة خطة تقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي للشيعة والسنة والأكراد“.



وكتب أن خطة من هذا النوع ستؤمّن تقاسماً عادلاً للعائدات بين كل الأقاليم، وتسمح بإقامة بنى أمنية متمركزة محلياً مثل حرس وطني لحماية السكان في المدن، ومنع تمدد الدولة الإسلامية. وفي الوقت نفسه تضمن حماية وحدة وسلامة أراضي الحدود العراقية حسب رؤيته.



وأضاف أن ”الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم التأهيل وغيره من أشكال المساعدة بموجب الإتفاق الإستراتيجي للمساعدة على نجاح هذا النموذج“.



وكان الأكراد قد بادروا عام 2017 إلى إجراء استفتاء داخل إقليمهم، يتعلق بما إذا كان مواطنو الإقليم يفضّلون الإحتفاظ بمواطنتهم العراقية أو الإنفصال عن العراق، وإقامة الدولة القومية المنشودة. وكانت النتيجة كما كان متوقعاً أن صوّت المواطنون لمصلحة الإنفصال، غير أن الإنفصاليون خسروا الجولة يومها حين فرضت بغداد حصاراً اقتصادياً على الإقليم ،كان من أهم نتائجه أن أعلن مسعود البرزاني وكان يومها رئيساً للإقليم انسحابه من الحياة السياسية.



وبرغم هزيمته فإن البرزاني ترك أثراً مهماً في تاريخ الأكراد. فقد قالوا من خلال الاستفتاء كلمتهم الموحدة أنهم ليسوا بعراقيين، ولا يرغبون في الإحتفاظ بهوية لا تنسجم مع حقيقتهم الوطنية، وهي حقيقة كان من اليسير التحقق منها من خلال ما فرضوه على أطراف العملية السياسية من استقلالية إدارية واقتصادية، في تصريف شؤونهم الداخلية ومن محاصصة في ثروات العراق وإدارته، عن طريق وزرائهم ونوابهم وسفرائهم وعسكرييهم وموظيفهم الكبار من ذوي الدرجات الخاصة في الدولة العراقية.



ومع اكتمال عودة معظم النازحين السنّة إلى مناطقهم في المدن الثلاثة الكبيرة، في أعقاب القضاء على "داعش"، ومشهد الواقع الجديد الذي يتشكل من عنصرين، الأول وهو الدمار الذي أصاب البنى التحتية ومنازل السكان وتباكي السياسيين السنّة على حقوق المكون السنّي ومسألة إعادة الإعمار.



لذا فمن الطبيعي أن تختلف الإجابة في حال أعيد طرح سؤال الإقليم السني، ولم تتغير مشاعر السنة العراقيين إزاء الفيدرالية فحسب، بل نحو الولايات المتحدة أيضاً. فبينما كانت عدواً قبل عام 2014 أصبحت حليفاً وحيداً، ولم يكن لدى هذا المكون مانعٌ من أن ترعى واشنطن مصالحه في العراق .



لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى الى خلق انهيار سياسي واقتصادي في العراق من خلال إقصاء النخب السياسية والمجيء بنخب جديدة حليفة لواشنطن. وطبعاً فإن هذا الأمر سوف يوسّع دائرة الخلاف ويؤدي الى انهيار الدولة وستعم فوضى كبيرة، حينها سيكون مشروع التقسيم كاملاً لا ينقصه الا موافقة المكون الشيعي، باعتبار أن الموقف الكردي والسنّي محسوم، حينها سوف يدخل العراق في مخطط التقسيم المُعدّ للمنطقة.