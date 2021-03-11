الحكيم يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة بشأن اغتيال الناشطين

وقال الحكيم في بيان صحفي، إن "حوادث الخطف والتغييب والاغتيال ضد الناشطين وأصحاب الرأي التي لا زلنا نشهدها بين الحين والآخر فضلا عن كونها جرائم بشعة ومستنكرة فإنها تبعث رسائل مشوهة عن حرية التعبير عن الرأي".



وأضاف الحكيم أن "هذه العمليات تقف عائقا بوجه الدعوة إلى حوار وطني شامل، ونطالب الحكومة بالكشف عن الجهات التي تقف خلفها".



وكان نشطاء في العراق قد أفادوا ،أمس الأربعاء، بأن مسلحين اغتالوا جاسب الهليجي والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان جنوبي البلاد.



ويوم الاثنين الماضي، دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى "حوار وطني" يضم القوى السياسية والشبابية والمحتجين.