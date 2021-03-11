الغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات

ونقلت مصادر صحفية عبرية عن مصدر سياسي تأكيده إلغاء الزيارة، وذلك على خلفية نقل قرينة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.



بالإضافة إلى ذلك، أكد المصدر أن السلطات الأردنية رفضت، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، تنظيم رحلة نتنياهو المتوقعة إلى الإمارات عبر أجوائها، مما كان سيؤدي إلى زيادة مدة الرحلة بأكثر من 2.5 ساعة.



وأشار المصدر إلى أن قرار عمان هذا جاء في ظل إلغاء زيارة ولي العهد الأردني "الحسين بن عبد الله" إلى الحرم القدسي، بعد نشوب خلاف بين الطرفين حول الترتيبات الأمنية.



وحسب تقارير صحفية إسرائيلية وغربية، كان من المقرر أصلا أن يلتقي نتنياهو اليوم في الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك ضمن أول زيارة خارجية له منذ توقيع اتفاق الخيانة في سبتمبر الماضي.



كما قالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو قد يلتقي في الإمارات أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.