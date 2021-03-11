العراق.. استشهاد منتسب واعتقال 6 إرهابيين في الأنبار

وقال مصدر امني إن "منتسباً في مديرية مكافحة المتفجرات الديوانية اُستشهد، خلال تفكيك عبوة ناسفة وُضعت على الطريق السريع الرابط بين الديوانية والعاصمة بغداد".



واضاف المصدر ان "العبوة انفجرت اثناء التفكيك".



من جهة ثانية تمكنت مفارز الامن الوطني في العراق اليوم القبض على ستة دواعش في مناطق متفرقة بمحافظة الانبار.



وذكر الجهاز في بيان، انه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعمليات نوعية امتازت بالمراقبة والتعقب، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الانبار من الاطاحة وفق مذكرات قضائية بستة عناصر ينتمون لعصابات داعش الارهابي".



ولفت البيان الى ان "عناصر داعش عملوا بما يسمى ديوان الجند ضمن ما يعرف بولاية الانبار"،مبينآ انه" تم تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عسكرية عدة، طالت المواطنين الابرياء والقوات الامنية خلال عمليات التحرير".



واكد الجهاز انه "تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".