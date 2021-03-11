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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 14:47
مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس
مصدر :
وكالة صفا
رقم :
920912
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