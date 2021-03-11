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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 15:09

العراق يستنفر ويصدر تحذيرا.. استعدوا للعواصف والأمطار

العراق يستنفر ويصدر تحذيرا.. استعدوا للعواصف والأمطار
وأصدر بوهان توجيهات بالاستعداد الكامل لمراكز الدفاع المدني كافة، وتهيئة المعدات والآليات الاختصاصية لتكون على أتم جاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي والتنسيق مع مختلف الدوائر الساندة وذات العلاقة المشتركة مع عمل الدفاع المدني بغية مواجهة الظروف الجوية المتوقعة والمتطرفة خلال اليوم ويوم غداً.

وتأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الاشعارات من هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بتأثر البلد لمنخفض جوي ترافقه سرعة رياح وعواصف تصل إلى أكثر من 70 كم في الساعة تكون محملة بالغبار مع تساقط الأمطار بشكل متفاوت من منطقة الى اخرى.

وأكد مدير عام الدفاع المدني على الالتزام بوصايا وإرشادات الدفاع المدني الخاصة بالعواصف والرياح للتقليل من آثار المنخفض الجوي الذي ستؤثر الرياح والعواصف بشكل عام على بلدنا العزيز وحسب الآتي:

1- عدم الاقتراب من الأسلاك المتدلية تحسباً لانقطاعها الحديث نتيجة العاصفة وان التيار الكهربائي لا يزال فيها.

2- عدم الأقتراب من الأبنية التي لا يزال العمل فيها او الآيلة للسقوط تحسبا لسقوط بعض مخلفات البناء منها.

3- عدم الاحتماء بالأشجار الكبيرة تحسباً لسقوطها.

4- الانتباه عند قيادة العجلات خصوصاً والعواصف التي تكون مصحوبة بالغبار الكثيف والانتباه الى علامات المرور.

5- غلق الابواب والشبابيك داخل المنازل لمنع حصول تيار هوائي مستمر داخل المنزل أثناء العاصفة وحدوث بعض الحوادث غير المتوقعة من سقوط مقتنيات المنزل بشكل عشوائي.

6- على أولياء الأمور تبصير الاطفال عن العاصفة لكي يناموا بشكل هادئ لا سيما ان العاصفة تكون مصحوبة بأصوات مخيفة للصغار.

7- الانتباه الى عبور الشوارع لا سيما في أوقات الليل وذلك لأن العاصفة لا سيما المحملة بالغبار تحجب رؤية سواق المركبات لمسافات طويلة.

8- رفع المواد القابلة للتطاير من فوق أسطح المباني منعاًً لحدوث حوادث إصابة نتيجة تساقطها.

9- الابتعاد عن الوقوف أسفل الاعلانات الضوئية لا سيما الكبيرة منها.

10- تثبيت المظلات بمختلف أنواعها بشكل جيد لا سيما التي تحتوي على أذرع حديدية.

11- الأنتباه الى البنايات المغلفة بمادة (الكوبوند) لتطاير بعض الأجزاء منها خلال العواصف.

12- الأنتباه الى أبراج الاتصالات والانترنت كافة تحسباًً لتمايلها وسقوطها سيما وأنها منصوبة أعلى المنازل السكنية.

13- ضرورة وسرعة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول اي طارئ.
مصدر : السومرية
رقم : 920914
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