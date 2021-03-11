الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 آذار 2021 ساعة 15:34

عراقجي: عودة إيران إلى تعهداتها مرهون برفع الحظر عنها

عراقجي: عودة إيران إلى تعهداتها مرهون برفع الحظر عنها
واضاف عراقجي ان عودة امريكا الى الاتفاق النووي لا تحتاج الى عقد اي اجتماع.

وقال مساعد وزير الخارجية الايراني: "نحن لا ينتابنا شكّ حول النوايا الحسنة عند ااصدقائنا الروس، لكن امريكا مطالبة باتخاذ الخطوة الاولى اولا".

وتابع عراقجي: "يمكن عقد اجتماع بين أعضاء الاتفاق النووي في أي وقت، لكن حضور امريكا في مثل هذه الاجتماعات مرهون برفع الحظر عن إيران".

وشدد عراقجي: "لو لم تعد امريكا الى الاتفاق النووي، سيقتصر اتخاذ القرارات بشان مستقبل الاتفاق النووي على مجموعة 4+1 فقط؛ ونحن سنبقى في هذا الاتفاق طالما يضمن مصالحنا".

كما اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية على ان "اجراءاتنا المتعلقة ببرنامجنا النووي، تتم بدقة و وفق احتياجات البلاد"؛ مبينا انه ليست هناك اي صلة بين هذه الاجراءات والسياسات الامريكية داخل المناطق الاخرى بما في ذلك سوريا.

وصرح عراقجي: "نحن لا نواجه اي مشكلة فيما يخص الحوار مع جيراننا ولاسيما دول الخليج الفارسي؛ واقتراحنا حول المباحثات والتعامل معها كان ولايزال قائما".

واستطرد المسؤول الايراني انه ينبغي للسعودية ان تبحث عن (جذور) مشاكلها في اليمن وفي الداخل السعودي ايضا، وان تتخلى البحث عن اسباب خارجية او وضع الذرائع في هذا الخصوص.

وختم عراقجي بالقول: "لا يوجد اي علاقة مباشرة مع امريكا، وسويسرا هي القناة الرسمية الوحيدة بين الجانبين".
رقم : 920921
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
زهراء أحمد- اسلام تايمز
11 آذار 2021
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
11 آذار 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
11 آذار 2021
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
11 آذار 2021
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
10 آذار 2021
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
10 آذار 2021
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
10 آذار 2021
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
10 آذار 2021
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
10 آذار 2021
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
10 آذار 2021
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
10 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية