جبهة العمل الإسلامي: يجب الاسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية



وأكدت الجبهة في بيان اليوم “أهمية وحدة الأمة وتماسكها وضرورة الاستعداد المستمر في صراعنا الطويل مع العدوحتى يتحقق النصر التي بدأت تباشيره تلوح في الأفق من خلال محور المقاومة في المنطقة”.



ودعت في هذه المناسبة إلى “ضرورة تشكيل الحكومة العتيدة وعدم التلهي وخصوصا أن البلد بدأ ينهار شيئا فشيئامع استمرار المرابين بالتلاعب في سعر صرف الدولار، ما جعل أسعار السلع ترتفع بشكل جنوني مع فقدان لأغلبيته”.



ورأت أن “المسؤولين هم الذين أفقروا الشعب اللبناني بسبب عدم وجود خطة اقتصادية واضحة وبسبب سياسة المناكفات والتكابر والتحدي ورمي الكرة إلى ملعب الآخرين ووضع اللوم عليهم في عدم تشكيل الحكومة”، متسائلة: “ألميأت الزمن لتحكيم لغة العقل والحوار والمنطق والبدء بوضع خطة ترشيدية سياسية اقتصادية بعيدا عن التدخلات الخارجية ؟!”.



وختمت: “الحل يجب أن يكون لبنانيا داخليا بدءا من محاربة الفساد المستشري في الادارات العامة مرورا بوقف الهدر والسرقات وعمليات التهريب و انتهاء بضرورة وضع خطة وسياسة رشيدة للإصلاح والتغير والبدء بمعالجة الملفات الساخنة كالماء والكهرباء والفيول ووضع حد فوري لارتفاع أسعار الدولار”.