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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 16:34

روسيا ترصد 30 خرقا لوقف إطلاق النار في سوريا

روسيا ترصد 30 خرقا لوقف إطلاق النار في سوريا
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 30 خرقا (وفقا للجانب السوري - 27 خرقا)، في محافظات إدلب (13) واللاذقية (10) وحماة (3) وحلب (4)، وذلك في حين رصد الجانب التركي 16 خرقا (ما يؤكده الجانب الروسي منها - صفر).

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما:

- إيصال 600 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 4.584 طن إلى مدينة تل سلحب بريف حماه.

- إيصال 440 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 3.361 طن إلى أهالي إحدى القرى بريف الحسكة.

يذكر أنه بشكل عام تم تنفيذ 2756 عملية إنسانية ليبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية –4786.553 طن.
مصدر : وكالات
رقم : 920928
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