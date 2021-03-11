سجن ‘‘الحائر‘‘ إلى الواجهة من جديد... ‘‘غوانتانامو السعودية‘‘ !!

إذ ذكرت مها القحطاني، زوجة محمد القحطاني أحد مؤسسي حركة “حسم” المعتقلين منذ سنوات، أن زوجها ونحو 30 آخرين، بدؤوا إضرابا عن الطعام



وأوضحت القحطاني أنه إضافة إلى زوجها، فإن الحقوقيين “فوزان الحربي”، و”عيىسى النخيفي”، أضربا عن الطعام أيضا.



ومحمد القحطاني (55 عاما)، هو أستاذ اقتصاد وناشط سياسي سعودي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم".



واعتقل القحطاني في آذار/ مارس 2013، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.



وهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها القحطاني عن الطعام، إذ احتج سابقًا على وضعه بين موقوفين في قضايا جنائية.



وتحت هاشتاغ "إضراب حسم"، عبّر ناشطون سعوديون عن تضامنهم مع المعتقلين المضربين، داعين السلطات إلى الإفراج عنهم.



ويقع سجن الحائر على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة السعودية الرياض، وهو أحد أكثر السجون التي تفوح منها رائحة الموت شهرة في العالم، وهو مخصص للتعذيب ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين.



ووفق مصادر سعودية فإن المفرج عنهم من هذا السجن يطلقون على سجن الحائر اسم “غوانتانامو السعودية” أو “جحيم الأسرى”.



وأوضحت المصادر بأنه مكان لا معنى فيه للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، ووفق منظمات حقوق الإنسان فإن هذا السجن من أسوأ السجون في العالم.



وبحسب المصادر فإنه يتم تطبيق الإجراءات الأمنية الأكثر صرامة في العالم بسبب نقص المرافق الطبية وقلة الاهتمام بالحالة البدنية، يحدث نوع من “الموت الصامت”.



وبسبب الاهمال الطبي في ذلك السجن والاوضاع المزرية بداخله فقد توفي الدكتور عبد الله الحامد، وهو معتقل سياسي معروف، في 23 أبريل 2020 ، إثر إصابته بجلطة دماغية وإهمال مسؤولي السجن له، الأمر الذي أثار مرة أخرى شائعات حول أوضاع السجن.



ويُعرف سجن الحائر بـ “سجن الموت” لأن السجناء يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض المعدية. ويضم السجن أكثر من 1200 مجرم وضم مؤخراً نشطاء حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، ومعظمهم لم يحاكموا.



وكان قد تم تسريب مقطع فيديو لسجين يتعرض للضرب والقتل بداخل السجن وبسبب ذلك الفيديو قامت منظمة حقوق الإنسان العالمية بالضغط على حكومة الرياض لدخول السجن، والتحدث مع السجناء، اتضح خلالها أن كل أنواع التعذيب تتم في هذا المكان.



وفي حزيران 2020، أصدر أحد المعارضين السعوديين يحيى العسيري مقطع فيديو من داخل سجن الحائر تحدث فيه سجناء عن تعرضهم للضرب بكابلات ورمي الكراسي من قبل مسؤولي السجن.



لكن اسم سجن الحائر ظهر مرة أخرى في قضية الاعتقالات الجماعية للأمراء في نوفمبر 2017 في فندق ريتز كارلتون بالرياض وقيل حينها إنهم نقلوا إلى سجن الحائر. وتم نقل أكثر من 60 معتقلاً من الفندق الى سجن الحائر.



هذا ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون ومن ينتقدون سياسات الحكومة أو يعبرون عن اعتراض أو رأي مغاير للسلطات إلى المضايقة والمراقبة والاحتجاز التعسفي وحملات التشهير، والمحاكمات الجائرة لمدد طويلة. كما يتعرض أيضا أفراد عوائل المدافعين عن حقوق الإنسان للاستهداف والترهيب والمضايقة من قبل السلطات السعودية مثل “فوزان الحربي”، و”عيىسى النخيفي".



عادة ما تعلو أصوات المحتجين والحقوقيين الدوليين المدافعين عن حقوق الانسان في مثل هذه القضايا الا اننا في هذه المرة نشهد صمتا مريبا وكانه ترقب حذر لما ستدلي به حكومات الغطرسطة مثل امريكا والدول الاوروبية، حيث ان بايدن تشدق منذ دخوله البيت الابيض بالكثير والقليل عن نهجه المغاير لسلفه ترامب خاصة في قضايا حقوق الانسان ووجه عدة تهديدات اعلامية لقادة بعض الدول مثل السعودية.



