الإمارات تتعاون مع الاحتلال في مجال تقنيات التجسس والقرصنة

وقال تحقيق نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إن التعاون الأبرز بين الإمارات و"إسرائيل" هو في المجال الأمني ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.



ونقلت المجلة عن إليزابيث تسوركوف، الزميلة في معهد “نيولاينز للاستراتيجية والسياسة”، قولها إن التعاون التجاري حتى الآن كان في تقنيات المراقبة، والتي قد تنمو ولكن بتكلفة.



وأضافت: “سيزيد ذلك من القدرات القمعية للإمارات وقدرتها على تعقب المنشقين ومراقبة اتصالاتهم الخاصة”.



واعتبرت أن التعاون الإسرائيلي - الإماراتي يعد ضارا جدا بالحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير.