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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 18:19

الخارجية الإيرانية: على السعودية وقف المجازر ضد المسلمين

الخارجية الإيرانية: على السعودية وقف المجازر ضد المسلمين
وقال خطيب زاده في تصريحات صحافية نقلتها الصحافة الإيرانية إن "المملكة العربية السعودية تضع الاصول الاخلاقية تحت أقدامها من خلال مواصلة قصف الشعب اليمني المحاصر والذي يعيش المجاعة".

وأضاف "على السعودية وقف خذه المجزرة ووضع حد لحربها ضد المسلمين والعرب .. مضت 6 سنوات ولم يتحقق الانتصار على اليمنيين في 3 أسابيع .. حان الوقت لتستيقضوا".

وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قد قال في وقت سابق في كلمة له بيوم المبعث النبوي الشريف، إن "الشريك العربي لأمريكا في المنطقة (النظام السعودي) يقصف الشعب اليمني منذ 6 سنوات ويرتكب الجرائم بحقه، واليمنيون عندما يردون على الجرائم والقصف يتهمونهم بالإرهاب".

وأضاف السيد علي خامنئي إن "الولايات المتحدة تدعم النظام السعودي الذي قطّع احد معارضيه بالمنشار اربا اربا ثم تتحدث عن حقوق الانسان!".
رقم : 920946
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