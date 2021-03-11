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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 20:03

سرايا القدس: الاحتلال سيتلقى الرد على استشهاد 3 صيادين ببحر غزة

سرايا القدس: الاحتلال سيتلقى الرد على استشهاد 3 صيادين ببحر غزة
ونعت سرايا القدس في بيانها، شهداء لقمة العيش من أبناء عائلة اللحام، مؤكدة أن دماءهم لن تذهب هدرا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاحتلال بهذه الجريمة قد ارتكب حماقة سيلقى عليها رداً أكيداً من المقاومة الفلسطينية.

وقالت: "تُشدد المقاومة الفلسطينية على أن قواعد الإشتباك التي رسخت مع الاحتلال لن يُسمح بتغييرها".

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

أمام الحدث الأليم الذي وقع على شواطئ بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة صباح يوم الأحد الماضي الموافق (7 / مارس) والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة صيادين من أبناء شعبنا الفلسطيني من عائلة اللحام وهم:

الشهيد / يحيى مصطفي اللحام

الشهيد /حمدي حجازي اللحام

الشهيد / زكريا حجازي اللحام

ووقوفاً عند تأكيد الجهات الأمنية المختصة وكشفها بعد تحقيقات شاملة بالتعاون مع اجهزة أمن المقاومة الفلسطينية بأن الجريمة البشعة يقف خلفها الاحتلال الصهيوني فإننا في سرايا القدس نؤكد على التالي:

أولاً : ننعى شهداء لقمة العيش الثلاثة من أبناء عائلة اللحام المجاهدة ونؤكد على أن دماءهم لن تذهب هدراً .

ثانياً : إن العدو بهذه الجريمة قد ارتكب حماقةً سيلقى عليها رداً أكيداً من المقاومة الفلسطينية .

ثالثاً : تُشدد المقاومة الفلسطينية على أن قواعد الإشتباك التي رسخت مع الاحتلال لن يُسمح بتغييرها .

(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس : 27 رجب 1442هـ

الموافق: 11 آذار 2021م
مصدر : وكالات
رقم : 920970
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