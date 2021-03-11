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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 20:05

السيسي وحمدوك يؤكدان على التنسيق لتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

السيسي وحمدوك يؤكدان على التنسيق لتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية إن "السيسي" الذي التقى "حمدوك" بعيد وصوله للعاصمة المصرية قبيل الظهر في زيارة تستغرق يومين، اتفق مع رئيس الوزراء السوداني على "تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في المرحلة الدقيقة الحالية” التي تمر بها الاتصالات من أجل التوصل الى اتفاق بشأن سد النهضة".

وأضاف المتحدث، في بيان بثته وسائل الاعلام المصرية، أن البلدين يعملان على "تفعيل اقتراح السودان" باستئناف المفاوضات مع إثيوبيا برعاية رباعية تضم الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحث وزير الخارجية المصرية "سامح شكري" الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" "أهمية الانخراط الأوروبي" في الآلية الرباعية للوساطة التي يقترحها السودان وتدعمها مصر، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية "أحمد حافظ".
رقم : 920971
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