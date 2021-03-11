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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 20:10

هذا ما قاله لافروف بشان عودة سوريا إلى الجامعة العربية

هذا ما قاله لافروف بشان عودة سوريا إلى الجامعة العربية
وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم مع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة أن عودة سوريا لجامعة الدول العربية ربما تصبح امرا ممكناً بعد الاستقرار في المنطقة.

وحول الاجراءات الغربية غير القانونية التي تستهدف الشعب السوري، قال لافروف أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية غير القانونية تستهدف الشعب السوري بأكمله وتعرقل عملية إعادة إعمار البنية التحتية في البلاد وتمنع حل المشكلات الإنسانية.

واضاف ان عملية إعادة الإعمار في سوريا ليست سهلة بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب وهذه العقوبات لا تستهدف الحكومة السورية فقط بل الشعب السوري بأكمله لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب والنزعات الانفصالية على الأراضي السورية.

وأشار لافروف إلى أن المباحثات بصيغة "أستانا" بنت أساساً جيداً وأثبتت نفسها في حل الأزمة في سورياة على أساس قرار مجلس الأمن 2254 مبيناً أن هذه الصيغة موجهة لمناقشة جميع الجوانب في سوريا.

وقال لافروف: توصلنا إلى تقارب في الآراء حول الوضع في سوريا في جوانب مختلفة وأكدنا على وجهات نظرنا المتقاربة حول الحل السياسي للأزمة وفق القرار 2254 ومنصة "أستانا" كما أكدنا على أهمية المساعدة الإنسانية ووصولها إلى الشعب السوري بما في ذلك مواجهة جائحة كورونا وأيضاً تقديم المساعدة لترميم البنية التحتية في سوريا.

وأكد لافروف استعداد الدول الثلاث لتقديم المساعدة الكاملة ودعمها عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون من أجل التوصل إلى حل سياسي ودعم لجنة مناقشة الدستور ليكون عملها ناجحاً إضافة إلى التأكيد على ضمان العودة الآمنة والطوعية للمهجرين السوريين إلى بلدهم.
مصدر : وكالات
رقم : 920973
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