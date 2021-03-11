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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 20:12

ظريف : تكرار سياسة ترامب لن يحقق اي نتيجة

ظريف : تكرار سياسة ترامب لن يحقق اي نتيجة
واضاف وزير الخارجية : ان الولايات المتحدة تدعي بانها تنتهج الدبلوماسية ولا تواصل العمل بسياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة لحقبة الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وتابع ظريف : لكن وزير الخارجية الامريكي (الحالي) انطوني بلينكن، يتحدث بكل فخر عن الحؤول دون تحويل اصولنا عبر القناة السويسرية لاستخدامها في مجال شراء الادوية والغذاء فقط.

و وجّه وزير الخارجية عبر تغريدته، الخطاب الى مسؤولي الادارة الامريكية الجديدة، قائلا : ان تكرار سياسة مماثلة سوف لن يحقق نتيجة جديدة، لان السبيل الوحيد يكمن في التعهد والاداء والاجتماع فقط.
رقم : 920974
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