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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 20:22

مقتل طفلين في انفجار لغم غربي تونس

مقتل طفلين في انفجار لغم غربي تونس
وأفاد المدير الجهوي للصحة في القصرين عبد الغني الشعباني، بأن طفلين توفيا على الفور إثر انفجار اللغم بعد حصول إصابات بليغة في جسديهما.

وأضاف أن والدة أحد الطفلين أصيبت أيضا خلال الانفجار، لكن حالتها مستقرة وهي تخضع للفحوصات في المستشفى الجهوي بالقصرين.

ويشهد جبل السلوم وباقي المرتفعات في القصرين وفي المناطق الغربية لتونس حيث يتحصن العشرات من المسلحين، انفجارات متكررة لألغام تقليدية الصنع تسببت في وفاة عسكريين أثناء عمليات تمشيط ومدنيين عادة ما يكونون من الرعاة للمواشي.

وفي فبراير الماضي توفي 4 عسكريين كانوا على متن سيارة عسكرية في انفجار لغم أثناء عملية تمشيط بجبل المغيلة التابع لولاية سيدي بوزيد القريبة من القصرين.
مصدر : وكالات
رقم : 920979
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