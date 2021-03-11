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الخميس 11 آذار 2021 ساعة 20:29

الحصار الأمريكي ضد سوريا يزيد على معاناة الشعب السوري

ساعات طويله يقضيها السوريون في طوابير خارج محطات الوقود ، تعكس حجم المعاناه التي يسببها استمرار الضغط الاقتصادي والعقوبات الغربية والحصار الأميركي الذي يمنع وصول الواردات النفطية الى البلاد.

ازمة الوقود دفعت بوزارة النفط الى تخفيض كميات البنزين والمازوت الموزعة على المدن، ضمن خطط حكومية مستمرة تهدف الى ترشيد استهلاك المخزون المتبقي، والتخفيف قدر الامكان من اثار قانون قيصر الامريكي الذي يستهدف محاصرة وتجويع الشعب السوري

تعيش سوريا منذ أشهر أزمة في تأمين الخبز، بسبب سيطرة قوات قسد المدعومة اميركيا على مناطق انتاج القمح في الشمال السوري ، اضافه الى عمليات الحرق التي طالت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، مما يزيد من حدة المصاعب التي يواجهها الشعب السوري منذ اكثرمن ١٠ سنوات.

بات من الواضح للقاصي والداني بأن قانون قيصر يستهدف الشعب في سوريا الذي منع لـ10 سنوات تمرير الاجندات الخارجية كانت محضرة لسوريا.
رقم : 920982
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