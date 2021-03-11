تبون يعلن موعد الانتخابات التشريعية في الجزائر

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإنه طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس 11 مارس 2021 المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، وأعلن تنظيمها يوم السبت 12 يونيو 2021.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات الذي يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة، خلال جلسة ترأسها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



ستكون هذه أول انتخابات منذ ‎وصول الرئيس تبون للحكم في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر ثورة شعبية اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.