السعودية..اعلان موعد فتح المطارات والسماح بالسفر

وبحسب صحيفة عكاظ، قررت الهيئة فتح مطارات السعودية بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح الإثنين المقبل.



جاء ذلك في خطاب عاجل وجهته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية، إذ أشعرتهم بتغيير الموعد الذي كان مقررا سابقا وهو 31 مارس/آذار الحالي إلى الموعد الجديد.



وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في السعودية.



واستثنت الهيئة من قرار تنفيذ السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد بها.



وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من 1.7 مليون شخص تلقوا لقاحات ضد كورونا.



وذكرت الوزارة الخميس، أنه تم تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 381 ألفا و348 حالة، فيما تم تسجيل 267 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371 ألفا و850 حالة.



وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6551 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 2947 والحالات الحرجة 538 حالة.