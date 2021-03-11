أبرز التطورات على الساحة اليمنية 11-3-2021

في وقت كثف فيه الطيران السعودي من غاراته الجوية على مأرب وصنعاء ومحافظات يمنية أخرى.



على أشدها تبدو المعارك في محيط مدينة مأرب وتحديداً في جبهتي البلق والطلعة الحمراء مع المحاولات المستميتة لقوى التحالف السعودي المسنودة بغارات مكثفة لإيقاف تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تشير آخر المعلومات إلى سيطرتها على حمة الصيد الاستراتيجية ومواقع أخرى والتحام مساراتها في جبهتي المشجح والكسارة، وتحقيقها لتقدمات جديدة في الجهتين الشمالية والغربية من المدينة.



اشتداد المعارك الدائرة بمأرب خلال الأيام الأخيرة رافقه انهيار وخسائر كبيرة في صفوف قوات هادي المدعومة سعودياً، وهو الأمر الذي اعترف فيه مؤخراً محافظ مأرب المعين من هادي سلطان العرادة بإعلانه سقوط نحو "ثمانية عشر" ألف قتيل وآلاف الجرحى من صفوفهم وإقراره بانسحاب الدفاعات السعودية وتقدم قوات صنعاء من ثلاثة محاور.



حالة الانهيار العسكري للتحالف السعودي دفعته - بحسب مراقبين- إلى إعلان لزيارة المتحدث باسمه تركي المالكي إلى مأرب محاولة لرفع معنويات عناصره، إضافة إلى تكثيفه لغاراته الجوية مؤخراً وبشكل هستيري على مناطق مأرب وصنعاء وصعدة وذمار ومدن أخرى.



وتنبأ كثافة هذه الغارات على المدن اليمنية بتصعيد سعودي جديد، تقول صنعاء إنها ستقابله بالمثل من خلال مواصلة هجماتها الجوية على العمق السعودي، متوعدة بالمزيد من العمليات وتوسيع بنك أهدافها.



وتحت ذريعة تخفيف الضغوط عن مدينة مأرب، استغل "الإصلاح" عمليات التحشيد غير المسبوقة التي تقودها السعودية باتجاه تلك الجبهة، من أجل استكمال مخططه العسكري القاضي بطرد حلفاء أبو ظبي من الساحل الغربي وباب المندب.



واستغل حزب «الإصلاح» اليمني، المواجهات العنيفة التي تدور في محيط مدينة مأرب، لتعزيز مكاسبه في محافظات تعز وشبوة وأبين ولحج، بعدما عمل على توظيف تلك المواجهات للتقرب من السعودية، واستدعاء تدخل تركي رسمي في اليمن. وكانت تركيا بدأت، منذ قرابة عام، تدخلا غير مباشر في عدد من المحافظات اليمنية، وتحديدا بالقرب من مضيق باب المندب.



فإلى جانب قيامها بإنشاء ميليشيات في ريف محافظة تعز يقودها القيادي في «الإصلاح» حمود سعيد المخلافي، أطلق عليها اسم «الحشد الشعبي»، تمكنت عبر الحزب نفسه، الذي يقود نائب الرئيس المنتهية ولايته، الجنرال علي محسن الأحمر، جناحه العسكري، من إنشاء محور طور الباحة الواقع في نطاق محافظة لحج.



وعلى رغم معارضة «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الموالي للإمارات، لإنشاء ذلك المحور، إلا أن «الإصلاح» مضى في تنفيذ مخططه الهادف إلى فرض نفوذه العسكري على محافظة لحج امتدادا إلى غرب مدينة عدن.



وبالتزامن مع الحديث عن احتمال انخراط أنقرة في المواجهات الدائرة في مأرب، صعدت ميليشيات «الإصلاح» هجماتها على عدد من المناطق الواقعة في نطاق مدينة تعز، وأخرى غربي المحافظة. وفيما عجزت عن تحقيق أي تقدم داخل المدينة، استطاعت تحقيق اختراقات في مناطق ليس للجيش واللجان الشعبية وجود كبير فيها، وتحديدا في بعض القرى الواقعة في ريف تعز الغربي كمنطقة الكدحة.