الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 آذار 2021 ساعة 23:06

العراق: احباط مُخططين 'إرهابيين' في الأنبار وكركوك

العراق: احباط مُخططين
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن اللواء يحيى رسول قوله في بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، يستمر الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب بعملياتهم المتميزة، حيث تمكنوا من احباط مُخططين إرهابيين يستهدفان أمن مُحافظتي الأنبار وكركوك".

واضاف ان "فُرسانُنا في الجهاز تمكنوا بعمليةٍ سابقوا فيها الزمن من نصب كمين مُحكم في الكرمة - الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين كانا يُخططان لزرع عبوات ناسفة داخل سوق شعبي في قضاء الفلوجة، وجاءت عملية القبض عليهما خلال "الإستلام والتسليم" للعبوات الناسفة قبل ساعات من تنفيذ مخططهم الجبان".

ولفت رسول الى أنه "تم العثور على كُدس للعتاد بداخله (٤٢) عبوة ناسفة و(٤) صواريخ نوع ما تسمى جهنم وspg9 وعدد من قنابر الهاون"، مضيفاً "ليُباشر أبطالنا بتنفيذ واجب نوعي آخر أسفر عن إلقاء القبض على أحد إرهابي عصابات داعـش في مُحافظة كركوك والذي كان يُخطط لزرع عبوة ناسفة على أرتال القطعات العسكرية".
رقم : 921005
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
زهراء أحمد- اسلام تايمز
11 آذار 2021
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
11 آذار 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
11 آذار 2021
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
11 آذار 2021
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
10 آذار 2021
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
10 آذار 2021
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
10 آذار 2021
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
10 آذار 2021
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
10 آذار 2021
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
10 آذار 2021
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
10 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية