الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 آذار 2021 ساعة 23:08

لافروف: لا وجود لدوريات روسية تركية قطرية مشتركة في سوريا

لافروف: لا وجود لدوريات روسية تركية قطرية مشتركة في سوريا
وحسب مصادر أكد لافروف اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية تركيا وقطر قوله: “سُئلنا عما إذا كنا سنشارك في دوريات مشتركة، نحن لا نتصور تسيير دوريات مشتركة، فهذا منصوص عليه، إذا كنتم على دراية بتاريخ القضية، واتفاقات الرئيسين بوتين وأردوغان حول كيفية حل الوضع في محافظة إدلب، وهناك، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى فصل المعارضة العقلانية عن الإرهابيين، هناك اتفاق على تنظيم دورية روسية تركية مشتركة على الطريق السريع M4”.

وأضاف في الوقت نفسه أنه لا يسعه سوى الترحيب برغبة قطر في المساهمة في تهيئة الظروف لتجاوز الوضع المأساوي الحالي في سوريا.

على صعيد متصل أعلن وزير الخارجية الروسي، أن روسيا وتركيا وقطر اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا، والتي تعرض أمن الدول المجاورة للخطر.

وقال لافروف عقب الاجتماع الثلاثي مع نظيريه التركي والقطري: “اتفقنا على أن ممثلينا الخاصين سيشتركون في التنسيق المباشر لجهودنا الإضافية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسنعقد اجتماعات أخرى على المستوى الوزاري بشكل دوري”.
مصدر : وكالات
رقم : 921006
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
11 آذار 2021
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
زهراء أحمد- اسلام تايمز
11 آذار 2021
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
روحاني: الشعب الإيراني انتصر في صراع الإرادات على الأعداء
11 آذار 2021
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
السيد الخامنئي: أمريكا دعمت السعودية لتقطيع خاشقجي
11 آذار 2021
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
ظريف: إذا رفعت أميركا الحظر سنعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي
11 آذار 2021
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
مستشار السيد الخامنئي: مواقف السيد السيستاني الحكيمة عند لقائه بابا الفاتيكان أصبحت مبعث عزة للاسلام
10 آذار 2021
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
10 آذار 2021
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
إدانات خجولة لملف حقوق الانسان في البحرين
10 آذار 2021
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة لأداة إجراميّة؟
10 آذار 2021
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني
10 آذار 2021
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
الصدر: يجب إنهاء الحرب في اليمن
10 آذار 2021
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
أمريكا: لن نفصح عن قناة الاتصال مع إيران
10 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. 4 سيناريوهات أمام الرياض
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في ‘‘أسبوع القدس‘‘
إنهيار المنظومة السياسية في العراق مقدمة للتقسيم
"واقع أسود" تعيشه الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية