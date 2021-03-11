الإمارات تعلن عن صندوق استثماراتي ضخم في الاراضی المحتلة

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الخميس، جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء اتفاقية التطبيع التي تم توقيعها بين البلدين.



وجرى عقب الاتصال الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية لدى كيان اللاحتلال.



وستقوم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في الأراضي المحتلة ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.



ويأتي تأسيس الصندوق بعد التوقيع على اتفاقية التطبيع المخزئ بين الجانبين بدعم من امريكا .



وطبعت الإمارات الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والسودان المغرب علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بشكل علني مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.