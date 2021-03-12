بايدن سيعلن خطته حول الوضع الصحي بالبلاد

وسيدعو الرئيس بايدن في الذكرى السنوية الأولى للإغلاق بسبب جائحة كورونا لجعل جميع البالغين في امريكا مؤهلين للحصول على لقاحات كورونا بحلول 1 مايو.



ومن المتوقع أن يعلن بايدن أيضا عن نشر 4000 جندي إضافي للمساعدة في التطعيم، وإطلاق موقع على شبكة الإنترنت يطلع الأمريكيين على مكان تلقيحهم , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.



كما سيتحدث الرئيس بايدن عن خسارة أكثر من 500 ألف شخص ماتوا بالوباء، وعن ملايين الأشخاص والمصابين الذين تغيرت حياتهم بسبب الوباء. كما سيحدد الخطوات التالية التي سيتخذها للسيطرة على الوباء لهزيمة الفيروس، وتقديم رؤيته لما هو ممكن أن يتحقق إذا اتحد الجميع.