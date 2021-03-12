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الجمعة 12 آذار 2021 ساعة 08:32

"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية

"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
وتحدث الناشطون عن معتقلي الرأي في سجون آل سعود، كما استذكروا الشيخ الشهد نمر باقر النمر الذي قام بقتله آل سعود لأنه نطق بكلمة حق.

وطالب الناشطون منظمات حقوق الانسان بمحاسبة نظام آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني ومازالوا يرتكبونها.

نظام آل سعود منبع الفكر التكفيري:

"فاطمة محمد" قالت: منبع الفكر التكفيري ال يهود
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
هبة الله الدراجي قالت: منبع الفكر المتطرف واقصاء الاخر هي هذة المماليك الجائرة في صناعة الجماعات الارهابية باعترافهم تارة وباعتراف الغرب الداعم لهم تارة اخرى.
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
على المنظمات الدولية اعلان موقف صلب
فقار الربيعي" طالبت المنظمات الدولية ببيان موقفها من التجاوزات السعودية.
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
سلام المالكي" غرد قائلا: "لابد من موقفٍ واضح وصريح للمنظماتِ الدولية المعنية بحقوقِ الأنسان لبيان موقفها ضد ماتقوم ،،،به السَعودية من جرائمِ على ارضِها و اراضي الدول الاخرى".
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
يجب محاكمة آل سعود على جرائمهم في اليمن
"اسد حلب" طالب بمحاسبة آل سعود على ارتكابهم جرائم حرب بحقِ شعب اليمن.
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
"حسين صلال ٢" استعرض فيديو مؤلم لطففل يمني وأكد قائلا: "#في_أعناق_الجميع إجرام النظام السعودي الإماراتي في سجل الله".
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعوديةالحرية لمعتقلي الأحساء والقطيف
"محسن العوامي" غرد قائلا: كيان آل سعود لابد أن يزوال وإلى الأبد.. انقذوا معتقلي القطيف والاحساء من جور وظلم آل سعود.
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية"علويه" أكدت ان " الساكت عن الحق ، شيطان اخرس !!
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
نصرة المظلومين واجب على الحميع
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
ياصاحب الزمان" غرد قائلا: واجبٌ على كلِ اهل البصيرة و #في_اعناق_الجميع ممن يملكون الضمائر الحيه ان ينصروا المظلومين من معتقلي الرأي في السعودية والمطالبة بالأفراج عنهم.:::
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
"Noor Gamal" تجدث عن كذب الدول الغربية وغرد قائلا: "الدول الغربيه التي تدعي الحرية والديمقراطية كلها متواطئة مع نضام ال سعود"
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
"رسل علي" اشار الى ان اعتقالات ال سعود دليل على كذب الاعلام السعودي.
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
حملة للأقلام الحرة ضد قمع آل سعود
ابو كميل البصري" دعا الى "حملةٍ اعلامية واسعة يقوم بها كل الكتاب والصحفين والاعلامين واصحاب الاقلام الحرة من اجلِ نصرة معتقلي الرأي في السعودية واستنكار جرائمهم في سلبِ الحريات والتعبير."
"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية
رقم : 921029
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