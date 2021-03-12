"في اعناق الجميع" حملة دولية لاطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية

اسلام تايمز (السعودية) - أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية تحت شعار: #في_اعناق_الجميع ، مؤكدين ان الدفاع عن المظلومين في سجون آل سعود هو واجب على كل مسلم وإنسان.